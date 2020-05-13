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Юрий Соловьев прокомментировал «СЭ» сообщения о госпитализации

22:10
Юрий Соловьев. Фото ФК «Динамо»
Юрий Соловьев. Фото ФК «Динамо»
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«СЭ» получил комментарий первого заместителя председателя ВТБ, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева.

— На данный момент нахожусь в больнице, — сказал Соловьев. — Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь. Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких. (Константин Алексеев)

«СЭ» желает Юрию Соловьеву скорейшего выздоровления.

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