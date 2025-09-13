Радимов считает, что «Балтика» не проиграет «Зениту» в матче 8-го тура РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче с «Балтикой» в 8-м туре РПЛ.
«Я бы сказал, что «Зенит» набрал хороший ход и был бы фаворитом, но эти разъезды в сборные делают равные шансы, плюс полный стадион в Калининграде, что будет непросто. Наиболее вероятно, что «Балтика» не проиграет в силу своего физического состояния», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Матч «Балтика» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало — в 17.00 мск.
Источник: РБ Спорт
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