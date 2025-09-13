Радимов считает, что «Балтика» не проиграет «Зениту» в матче 8-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче с «Балтикой» в 8-м туре РПЛ.

«Я бы сказал, что «Зенит» набрал хороший ход и был бы фаворитом, но эти разъезды в сборные делают равные шансы, плюс полный стадион в Калининграде, что будет непросто. Наиболее вероятно, что «Балтика» не проиграет в силу своего физического состояния», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч «Балтика» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало — в 17.00 мск.