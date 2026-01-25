Семин — об опоздании Вендела на сборы «Зенита»: «Нормальная история, такое происходит и в других европейских клубах»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об опоздании полузащитника «Зенита» Вендела на сборы команды.

«Нормальная история для бразильцев. Такие истории происходят и в других европейских клубах. Бразильцы всегда приезжают с опозданием. Возможно, здесь какой-то агентский финт не получился. Нечего необычно тут нет», — сказал Семин «СЭ».

22 января бразилец присоединился к команде на сборе в Дохе. В сезоне-2025/26 на счету Вендела 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.