Защитник «Динамо» Рикардо: «Приехать в Москву, где -20 — страшно! Но я готов»

Защитник «Динамо» Давид Рикардо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о Москве.

— В Москве -20, не пугает ли тебя российский холод?

— Конечно, пугает! Я был в Рио, где +36-37. Приехать в Москву, где -20 — страшно! (Смеется). Но я готов. Наверное, нужно будет немного времени на адаптацию, чтобы привыкнуть. Но, думаю, у меня с этим не возникнет проблем.

О трансфере Рикардо было объявлено 21 января. Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.