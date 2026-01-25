Семин считает, что «Зениту» не нужно покупать новых игроков в это трансферное окно

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансферов для «Зенита».

«Вообще не нужны никакие покупки. Необходимо собрать то, что есть, замотивировать их и идти дальше. У «Зенита» и так самый сильный состав. Есть большая группа квалифицированных игроков и с ними можно побеждать в чемпионате», — сказал Семин «СЭ».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.