Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 27-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

– "Арсенал" преподал урок самоотверженности и самоотдачи, поэтому они и победили. Было громко в раздевалке в перерыве? У "Локомотива" был план отыграться, те ошибки, которые мы допустилии, элементарные, они не позволили нам это сделать. Второй мяч? Это необъяснимо. Травмы? Опять же повторю, что повлияла большая самоотверженность игроков арсенала и повлияли наши ошибки, которые мы допустили. "Локомотив" больше не чемпион? Странный вопрос. Я испытываю от такого только отрицательные эмоции, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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