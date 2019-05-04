"Арсенал" обыграл "Локомотив" в матче 27-го тура российской премьер-лиги - 2:0.
В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич.
"Арсенал" набрал 42 очка и по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", в активе которого остается 49 очков, на второй строчке.
Таким образом, "Зенит" досрочно стал чемпионом России. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 2:0 (1:0)
Голы: Бакаев, 24 (1:0). Джорджевич, 59 (2:0).
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Денисов, 90+3), Ткачев, Костадинов, Бакаев (Аджоев, 90+4), Джорджевич (Володько, 76), Кангва.
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Тарасов (Чорлука, 32), Рыбус, Ал.Миранчук, Крыховяк, Баринов, Фарфан (Кварацхелия, 45+1), Ант.Миранчук, Эдер (Смолов, 75).
Предупреждения: Эдер, 6. Костадинов, 48. Кварацхелия, 67.
Судьи: Турбин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Болховитин (Ленинградская область).
4 мая. Тула. Стадион "Арсенал".
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