"Арсенал" обыграл "Локомотив" в матче 27-го тура российской премьер-лиги - 2:0.

В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич.

"Арсенал" набрал 42 очка и по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", в активе которого остается 49 очков, на второй строчке.

Таким образом, "Зенит" досрочно стал чемпионом России. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Бакаев, 24 (1:0). Джорджевич, 59 (2:0).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Денисов, 90+3), Ткачев, Костадинов, Бакаев (Аджоев, 90+4), Джорджевич (Володько, 76), Кангва.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Тарасов (Чорлука, 32), Рыбус, Ал.Миранчук, Крыховяк, Баринов, Фарфан (Кварацхелия, 45+1), Ант.Миранчук, Эдер (Смолов, 75).

Предупреждения: Эдер, 6. Костадинов, 48. Кварацхелия, 67.

Судьи: Турбин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Болховитин (Ленинградская область).

4 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

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