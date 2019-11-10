Юрий Семин: «Фернандеш? Я буду комментировать только своих игроков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче с «Краснодаром» (1:1) в 16-м туре чемпионата России и игру за «быков» экс-полузащитника «Локо» Мануэла Фернандеша.

— Уделяли внимание тому, что у «Краснодара» было на один день меньше для подготовки?

— Все-таки нам совсем разные команды противостояли.

— Насколько сложно было в опорной зоне?

— Конечно, сложно. В перерыве я с большим сомнением перевел туда Мариу, он играл там неплохо. У нас не было в опорной зоне ни одного игрока с оборонительными функциями. То, как вышел туда Куликов, мне понравилось. Возможно, его можно было выпускать с первых минут.

— Как вам Фернандеш?

— Я могу комментировать только своих игроков. Для оценки игроков «Краснодара» у них есть свой тренер. (Александр Рогулев)

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