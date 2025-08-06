Семин — о Черчесове: «Было понятно, что такой тренер надолго без работы не останется»

Заслуженный тренер России Юрий Семин считает, что назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата» должно пойти на пользу грозненскому клубу.

«Ахмат» объявил о подписании трехлетнего контракта с 61-летним специалистом 6 августа. Черчесов уже возглавлял команду из Грозного — с 2011 по 2013 год.

«Команда проиграла на старте три матча, такой результат не мог устраивать руководство клуба. Ситуация непростая, но Станислав Саламович является специалистом высокого уровня, побеждал в чемпионатах разных стран. Было понятно, что такой тренер надолго без работы не останется. Я думаю, что его назначение пойдет команде на пользу», — приводит ТАСС слова Семина.

Грозненцы не набрали очков в первых трех турах РПЛ сезона-2025/26 и занимают 13-е место в турнирной таблице.