Президент «Ахмата»: «У Черчесова всегда есть предложения. Рады, что удалось с ним договориться»

Президент «Ахмата» Якуб Закриев прокомментировал назначение Станислава Черчесова новым главным тренером команды.

«Ахмат» объявил о подписании контракта с 61-летним специалистом в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Черчесов — один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться, и он возглавил «Ахмат».

Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой — это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть все: опытный тренерский штаб, сплоченный коллектив, стабильность клуба, — цитирует Закриева пресс-служба клуба.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.