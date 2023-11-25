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Сегодня, 17:15

Нагорных о судействе в матче с «Крыльями»: «Мне показалось, что мяч не изменил траекторию полета. Рука была прижата»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ», будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:3).

«Разговаривали с нашими специалистами, они проанализируют ситуацию и позднее мы примем решение, будем ли подавать в ЭСК РФС. Лично мне показалось, что мяч не изменил траекторию своего полета, рука была в статичном положении, прижата к телу и не увеличивала площадь. Никакого движения с целью изменить траекторию полета мяча не было. Специалисты будут разбираться, хотя результат не изменить. Но стоит отметить, что и нашей команде необходимо было проводить последние минуты более нацелено и собранно. Нельзя доводить до того, что счет сравнивается после 84-й минуты с преимуществом в два мяча», — сказал Нагорных «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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