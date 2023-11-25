«Зенит» разгромил «Сочи» благодаря голам Родриго, Изидора и Мостового

«Зенит» дома победил «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

У хозяев забивали Родриго, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. На 52-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив в стиле Паненки.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 32 очками и одним матчем в запасе — на второй строчке.

«Сочи» с 10 очками замыкает таблицу чемпионата России.