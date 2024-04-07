Нагорных оценил победу «Локомотива» над «Ахматом»: «Команда провела матч собранно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу в матче 23-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

«Очень нужная победа! Команда провела матч с «Ахматом» собранно. Теперь готовимся к следующей игре», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице.