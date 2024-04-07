«Динамо» — «Спартак»: Абаскаль сделал четверную замену на 63-й минуте

«Спартак» заменил четверых игроков во втором тайме матча против «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сделал четверную замену на 63-й минуте. На поле появились Леон Классен, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов и Тео Бонгонда. Они заменили Манфреда Угальде, Хесуса Медину, Романа Зобнина и Наиля Умярова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».