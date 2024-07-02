Нагорных о критике в адрес «Локомотива»: «Мы не источник для обогащения непонятно за что»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на критику в адрес московской команды.
Ранее агент Вадим Шпинев заявил, что «Локомотив» скоро будет бороться за выживание в чемпионате России.
«Локомотив» сегодня не средняя команда. Последний результат в чемпионате России — четвертое место с четырьмя очками от первого места. Тот, кто говорит, что из «Локомотива» хотят сделать среднюю команду, наверное, на протяжении многих лет привыкли получать из клуба очень многое — то, что сегодня мы не хотим отдавать на воздух. Не хотим обогащать кого-то непонятно за какие заслуги. Мы хотим, чтобы средства работали на развитие молодых игроков и российского футбола, а также игры «Локомотива». «Локомотив» — это не источник обогащения, как кто-то хотел бы его видеть», — сказал Нагорных «СЭ».
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Химки – Динамо Мх
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