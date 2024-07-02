Нагорных заявил, что задачи «Локомотива» на сезон будут скорректированы в связи с уходом Глушенкова
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на будущий сезон.
«Мы не планировали отпускать Максима Глушенкова. Сделать с этой ситуацией, по нашему положению, мы ничего не смогли. Если бы Глушенков остался — это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведем совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи. Сегодня в «Локомотиве» есть исполнители, талантливые игроки. Мы сможем быть конкурентоспособными. Другое дело, что молодежи может потребоваться больше времени для адаптации, а главному тренеру и его штабу необходимо перестроить состав», — сказал Нагорных «СЭ».
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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