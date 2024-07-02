Ковачевич: «Многие из махачкалинского «Динамо» точно заиграли бы в Сербии»
Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич поделился мнением об уровне партнеров по команде.
«Есть ли в клубе ребята, которые смогут уехать в чемпионат Сербии или Бельгии? Конечно, да! В Сербии много кто точно смог бы заиграть, а в Бельгии чемпионат чуть посложнее. В следующем сезоне в РПЛ вы увидите, что у нас классная команда», — приводит слова Ковачевича Metaratings.ru.
Ковачевич выступает за махачкалинское «Динамо» с января 2023 года. По итогам сезона-2023/24 клуб впервые в своей истории завоевало путевку в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
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