Нагорных о победе «Локомотива»: «Единый, нацеленный на результат коллектив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» победу над «Пари НН» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.



«Был на последней неделе тренировочных сборов команды. Видел, как коллектив очень серьезно готовился к возобновлению чемпионата. Сегодняшняя победа в меньшинстве для меня не стала никакой неожиданностью. «Локомотив» — это единый, нацеленный на результат коллектив. Рад, что ребята в этой сложной ситуации справились, проявили характер, единство и лучшие качества», — сказал Нагорных «СЭ».



«Локомотив» одержал третью подряд победу в РПЛ и с 40 очками сохраняет третье место в турнирной таблице.

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