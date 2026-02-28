«Динамо» Махачкала — «Рубин»: Мастури реализовал пенальти на 90-й минуте

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче с «Рубином» в 19-м туре РПЛ — 2:1.

Пенальти на 90-й минуте забил Хазем Мастури.