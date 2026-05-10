Нагорных после победы над «Балтикой»: «Интрига в РПЛ сохраняется»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 29-м туре РПЛ.

«Двигаемся дальше. Впереди очень важный 30-й тур. Чемпионат — интересный. Думаю, что интрига сохраняется.

Галактионов возглавит ЦСКА? Клуб уже прокомментировал. Никаких дополнительных комментариев не требуется. Спасибо, что вы с нами на «РЖД Арене» весь этот сложный чемпионат. Надеемся, что увидим вас и в июле», — сказал Нагорных.

«Локомотив» с 53 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 очками располагается на пятой строчке.

В заключительном туре сезона-2025/26 железнодорожники в гостях встретятся с ЦСКА.

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