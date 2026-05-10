Фассон: «Будет грустно, если игра с «Балтикой» станет последней для меня на «РЖД Арене». Переговоры продолжаются»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем в клубе после победы над «Балтикой» (1:0) в 29-м туре РПЛ.

Контракт 24-летнего бразильца с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.

«Будет грустно, если этот матч станет моим последним на «РЖД Арене». Переговоры продолжаются. Не могу сказать, что эта игра — последняя. Сложности в переговорах? Они всегда идут непросто, вы сами это знаете. Была информация в прессе, что я якобы запросил космическую сумму — это вранье. Она была намного скромнее. Пытаемся найти общее решение», — сказал Фассон «СЭ».

Фассон выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 33 матчах команды во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.