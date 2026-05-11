Талалаев — об удалении Андраде: «Когда говорят про чемоданное настроение, это про это как раз»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о чемоданном настроении защитника команды Кевина Андраде в концовке сезона-2025/26.

«Что касается удаления Андраде... Когда говорят про чемоданное настроение, это про это как раз. Футболист, видите, каждую игру чуть слабее, слабее, слабее. Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб, когда ты какие-то очень хорошие этапы отыграл в команде. Он должен был обязательно сыграть какой-нибудь яркий матч... Еще парочку таких игр, нам полегче было бы, даже с потерей лидеров, Хиля, Бориско. Не хватило», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

26-летний колумбийский защитник Андраде в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» был удален на 12-й минуте. Он играет за «Балтику» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 Андраде в 32 матчах забил один гол.

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