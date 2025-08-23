Мантуан — о сборной Бразилии: «Не все зависит от меня, решение за тренерским штабом Анчелотти»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал информацию, что у нему проявляют интерес бразильские клубы.

— В Бразилии пишут, что к вам есть интерес со стороны нескольких ведущих бразильских клубов. Действительно ли это так и рассматриваете ли вы предложения из Бразилии?

— Могу сказать, что я счастлив здесь. Мне очень нравится в «Зените». В футболе всегда так происходит, когда открывается трансферное окно, появляются какие-то слухи, новости. Повторюсь: я очень счастлив в «Зените».

— Скоро международная пауза на матчи сборных. В Бразилии тоже скоро будут списки, 25 августа. С какими чувствами вы ждете эти списки? Есть ли цель попасть в сборную Бразилии?

— Конечно! И я, и все профессиональные футболисты мечтают надеть футболку сборной своей страны. Могу сказать, что делаю все зависящее от себя. Упорно работаю на тренировках, в матчах стараюсь проявлять себя лучшим образом. Надеюсь, что мне удается делать на этой позиции. Не все зависит от меня, конечно же, но решение за тренерским штабом Карло Анчелотти. Я со своей стороны верю, что однажды этот момент наступит. Повторюсь, делаю для это все возможное.