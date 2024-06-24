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Горшков — о переходе в «Зенит»: «Это моя детская мечта, решение принял за 10 секунд»

Алина Савинова
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Юрий Горшков.
Фото ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

В понедельник, 24 июня, сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 25-летним защитником по схеме «3+1».

«Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь. Как узнал об интересе петербуржцев и долго ли принималось итоговое решение? Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности», — приводит пресс-служба питерцев слова Горшкова.

Горшков с 2020 года выступал за «Крылья Советов». В минувшем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также петербургская команда выиграла Суперкубок и FONBET Кубок России.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-06-24-yuriy-gorshkov-reshenie-o-perekhode-v-zenit-prinyal-za-10-sekund.htm
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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