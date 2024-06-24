Горшков — о переходе в «Зенит»: «Это моя детская мечта, решение принял за 10 секунд»
Новичок «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
В понедельник, 24 июня, сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 25-летним защитником по схеме «3+1».
«Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь. Как узнал об интересе петербуржцев и долго ли принималось итоговое решение? Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности», — приводит пресс-служба питерцев слова Горшкова.
Горшков с 2020 года выступал за «Крылья Советов». В минувшем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также петербургская команда выиграла Суперкубок и FONBET Кубок России.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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