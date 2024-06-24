Карпукас о сборах «Локомотива»: «Надеюсь, что самое тяжелое уже прошло»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности к сборам железнодорожников.
«Физически успел отдохнуть, но больше — морально. Готовность к сборам? Надеюсь, что самое тяжелое уже прошло — и мы подъедем уже к другому периоду. В сборной тоже были нелегкие тренировки», — сказал Карпукас «СЭ».
В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начал первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. 24 июня в расположение железнодорожников вернулись игроки, которые были вызваны в национальные команды.
На первом сборе у «Локомотива» запланированы два товарищеских матча — против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).
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3
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
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|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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