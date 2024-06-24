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Карпукас о сборах «Локомотива»: «Надеюсь, что самое тяжелое уже прошло»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности к сборам железнодорожников.

«Физически успел отдохнуть, но больше — морально. Готовность к сборам? Надеюсь, что самое тяжелое уже прошло — и мы подъедем уже к другому периоду. В сборной тоже были нелегкие тренировки», — сказал Карпукас «СЭ».

В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начал первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. 24 июня в расположение железнодорожников вернулись игроки, которые были вызваны в национальные команды.

На первом сборе у «Локомотива» запланированы два товарищеских матча — против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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