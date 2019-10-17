Юрий Дюпин: «Не знаем, по какой схеме будет играть «Спартак»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о ходе подготовки к предстоящему матчу чемпионата России со «Спартаком». По его словам, есть неопределенность в том, по какой схеме будут играть красно-белые после смены главного тренера.

— В штатном режиме готовимся. У нашего тренерского штаба выработана программа. Практически не отличается подготовка к этому матчу от подготовки к другим, — цитирует официальный сайт «Рубина» Дюпина. — Единственное, мы не знаем, в какую схему они будут играть, как они будут играть. Будем отталкиваться в первую очередь от своей игры.

— Как проходила пауза на матчи сборных? Чем занималась команда помимо контрольного матча с «Оренбургом»?

— После «Тамбова» было два выходных, потом продолжили работу, сыграли спарринг, затем опять два выходных, и затем уже началась подготовка к «Спартаку».

— Что показал контрольный матч с «Оренбургом»?

— То, что наигрывали на тренировках, что требует тренерский штаб, пытались перенести в игру. Многое получалось, думаю, движемся в правильном направлении. Есть, конечно, недочеты в плане завершения и обострения, мало моментов создаем у ворот соперника. Мы делаем на этом акцент, надеюсь, в официальном матче со «Спартаком» создадим больше, чем в товарищеском.