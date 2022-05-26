Юрий Белоус сообщил об интересе китайских клубов к Дзюбе

Футбольный менеджер Юрий Белоус рассказал, что думает о будущем форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который ранее покинул петербургский клуб. Футболист стал свободным агентом.

«Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — сказал matchtv.ru.

Ранее сообщалось, что в 33-летнем игроке заинтересованы «Црвена Звезда» и «Ференцварош», однако позже оба клуба опровергли эту информацию.

Несколько дней назад Дзюба попрощался с болельщиками и командой с помощью видео.

В понедельник, 23 мая, стало известно, что Дзюба завел подкаст о кино и сериалах.