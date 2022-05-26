Ваноли ответил на вопрос о продлении контракта с Бакаевым

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании видеть в команде в следующем сезоне полузащитника Зелимхана Бакаева, чей контракт со «Спартаком» истекает в июне.

— У Бакаева заканчивается контракт со «Спартаком». Вы хотели бы видеть его в команде в следующем сезоне?

— По контрактам комментирует спортивный директор. Я ничего говорить не буду. У меня простое правило: играет тот, кто этого заслуживает. И с Бакаевым мы разговаривали на эту тему еще на сборах — все решает текущая форма игрока, а не сроки его контракта. Когда по окончании сезона мы сядем с руководством обсуждать все эти вопросы, я выскажу свое мнение.

— Так вопрос был исключительно о вашем желании или нежелании видеть Бакаева в команде.

— Повторюсь, сначала я обсужу это с руководством.

Зелимхан Бакаев является воспитанником системы «Спартака». В первой команде дебютировал в 2015 году. Контракт 25-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в июне. На данный момент стороны не ведут переговоров о продлении соглашения.

В минувшем сезоне РПЛ Бакаев принял участие в 26 матчах, в которых не забил ни одного мяча, отдав шесть голевых передач.