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Ваноли ответил на вопрос о продлении контракта с Бакаевым

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании видеть в команде в следующем сезоне полузащитника Зелимхана Бакаева, чей контракт со «Спартаком» истекает в июне.

— У Бакаева заканчивается контракт со «Спартаком». Вы хотели бы видеть его в команде в следующем сезоне?

— По контрактам комментирует спортивный директор. Я ничего говорить не буду. У меня простое правило: играет тот, кто этого заслуживает. И с Бакаевым мы разговаривали на эту тему еще на сборах — все решает текущая форма игрока, а не сроки его контракта. Когда по окончании сезона мы сядем с руководством обсуждать все эти вопросы, я выскажу свое мнение.

— Так вопрос был исключительно о вашем желании или нежелании видеть Бакаева в команде.

— Повторюсь, сначала я обсужу это с руководством.

Зелимхан Бакаев является воспитанником системы «Спартака». В первой команде дебютировал в 2015 году. Контракт 25-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в июне. На данный момент стороны не ведут переговоров о продлении соглашения.

В минувшем сезоне РПЛ Бакаев принял участие в 26 матчах, в которых не забил ни одного мяча, отдав шесть голевых передач.

Паоло Ваноли. «Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли
Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Рубин – Уфа
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