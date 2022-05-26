Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:10

Ваноли о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Почему бы и нет?»

Ваноли отреагировал на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» отреагировал на вопрос о возможном возвращении в команду бывшего форварда красно-белых Артема Дзюбы.

— Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

— Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

— То есть третий — мы про Дзюбу — вам не нужен?

— Если будет третий, почему бы и нет.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России. При этом сразу же после трансфера болельщики «Спартака» поменяли отношение к игроку на крайне негативное.

Паоло Ваноли. «Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли

Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
9
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ваноли оценил уровень судейства в РПЛ
Ваноли отреагировал на судейство «Спартака»: «Мы должны быть выше решений арбитров»
Юрий Белоус сообщил об интересе китайских клубов к Дзюбе
Ваноли ответил на вопрос о продлении контракта с Бакаевым
Ваноли рассказал о сильных и слабых сторонах Зелимхана Бакаева
Ваноли видит прогресс в игре «Спартака»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Дзюба обратился к Оздоеву: «Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице»
«Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру
Черчесов опроверг информацию об интересе «Ференцвароша» к Дзюбе
В «Црвене Звезде» заявили, что больше не интересуются Дзюбой
«Когда говорят, что Дженифер Энистон не очень, меня трясет!» Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах
Черчесов: «Дзюба много хорошего сделал в «Зените». Не знаю, по какой причине они расстаются»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Белоус сообщил об интересе китайских клубов к Дзюбе

Ваноли отреагировал на судейство «Спартака»: «Мы должны быть выше решений арбитров»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости