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Дзюба выложил еще одно видео на прощание с «Зенитом»: в нем есть благодарные болельщики, голы «Спартаку» и Семак

Артем Дзюба выложил второе видео прощания с «Зенитом»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал еще одно видео, посвященное прощанию с «Зенитом».

В ролик попали благодарные фанаты, одноклубники, голы «Спартаку» и главный тренер Сергей Семак.

«Питер, спасибо за все», — подписал видео футболист.

Вчера, 23 мая, Дзюба объявил о том, что покидает петербургский клуб. Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде. В ролике футболист предстает в образе супергероя Дэдпула.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.

Артем Дзюба
ФК Зенит
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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