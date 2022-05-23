Дзюба выложил еще одно видео на прощание с «Зенитом»: в нем есть благодарные болельщики, голы «Спартаку» и Семак

Нападающий Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал еще одно видео, посвященное прощанию с «Зенитом».

В ролик попали благодарные фанаты, одноклубники, голы «Спартаку» и главный тренер Сергей Семак.

«Питер, спасибо за все», — подписал видео футболист.

Вчера, 23 мая, Дзюба объявил о том, что покидает петербургский клуб. Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде. В ролике футболист предстает в образе супергероя Дэдпула.