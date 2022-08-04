Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:49

Юрист назвал прекращение «Аталантой» выплат «Локомотиву» по трансферу Миранчука нарушением спортивного права

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Юрист Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» оценил действия руководства «Аталанты» в ситуации с оплатой трансфера полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

«В действиях руководства «Аталанты» усматриваю грубейшие нарушения норм международного и спортивного права, выражающиеся в преднамеренном неисполнении договорных обязательств, — сказал Бушманов «СЭ». — Анализируя общедоступную информацию, можно сделать вывод о том, что оплата за трансфер игрока «Локомотива» не поступает в нарушение требований контракта, по явно надуманным основаниям. В случае наличия в нем условий о так называемых форс-мажорных обстоятельствах для разъяснения таких положений следует обратиться в соответствующие юридические службы УЕФА».

Бушманов также считает, что именно поведение руководства УЕФА ведет к подобным ситуациям.

«Однако стоит отметить, что в настоящее время УЕФА ведет тенденциозную и не всегда законную политику в отношении российских футболистов, противореча своим же основным принципам,о том, что спорт, а в частности футбол, вне политики. Именно такое непоследовательное и во многом ущербное поведение руководства УЕФА развязывает руки недобросовестным партнерам наших игровых клубов, порождает порочную практику массового неисполнения обязательств, что недопустимо в спортивном мире и не должно оставаться безнаказанным», — добавил Бушманов.

Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Сумма трансфера Миранчука в «Аталанту» составила 14,5 миллиона евро.

24 июля генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука. 30 июля Леонченко добавил, что итальянский клуб остался должен железнодорожникам еще 5,8 миллиона евро.

Алексей Миранчук. «Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?

Алексей Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Магомед Адиев отреагировал на интерес со стороны «Урала»
Бывший полузащитник «Динамо» Соснин завершил карьеру из-за осложнений после коронавируса
«Аталанта» не отпускает Миранчука, «Динамо» закрывает сделку по Монтесу, Кавани — в «Боруссии»
Колосков — о турецкой лиге: «Там хороший футбол, может, даже более интенсивный, чем в России»
Смородская призвала не отпускать российских игроков в Турцию: «Не такая уж и сильная лига!»
Ветеран ЦСКА считает, что российским игрокам следует пробовать свои силы в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что рано говорить об отставке Шалимова из «Урала»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости