Юрист назвал прекращение «Аталантой» выплат «Локомотиву» по трансферу Миранчука нарушением спортивного права

Юрист Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» оценил действия руководства «Аталанты» в ситуации с оплатой трансфера полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

«В действиях руководства «Аталанты» усматриваю грубейшие нарушения норм международного и спортивного права, выражающиеся в преднамеренном неисполнении договорных обязательств, — сказал Бушманов «СЭ». — Анализируя общедоступную информацию, можно сделать вывод о том, что оплата за трансфер игрока «Локомотива» не поступает в нарушение требований контракта, по явно надуманным основаниям. В случае наличия в нем условий о так называемых форс-мажорных обстоятельствах для разъяснения таких положений следует обратиться в соответствующие юридические службы УЕФА».

Бушманов также считает, что именно поведение руководства УЕФА ведет к подобным ситуациям.

«Однако стоит отметить, что в настоящее время УЕФА ведет тенденциозную и не всегда законную политику в отношении российских футболистов, противореча своим же основным принципам,о том, что спорт, а в частности футбол, вне политики. Именно такое непоследовательное и во многом ущербное поведение руководства УЕФА развязывает руки недобросовестным партнерам наших игровых клубов, порождает порочную практику массового неисполнения обязательств, что недопустимо в спортивном мире и не должно оставаться безнаказанным», — добавил Бушманов.

Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Сумма трансфера Миранчука в «Аталанту» составила 14,5 миллиона евро.

24 июля генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука. 30 июля Леонченко добавил, что итальянский клуб остался должен железнодорожникам еще 5,8 миллиона евро.