Юрист назвал прекращение «Аталантой» выплат «Локомотиву» по трансферу Миранчука нарушением спортивного права
Юрист Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» оценил действия руководства «Аталанты» в ситуации с оплатой трансфера полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».
«В действиях руководства «Аталанты» усматриваю грубейшие нарушения норм международного и спортивного права, выражающиеся в преднамеренном неисполнении договорных обязательств, — сказал Бушманов «СЭ». — Анализируя общедоступную информацию, можно сделать вывод о том, что оплата за трансфер игрока «Локомотива» не поступает в нарушение требований контракта, по явно надуманным основаниям. В случае наличия в нем условий о так называемых форс-мажорных обстоятельствах для разъяснения таких положений следует обратиться в соответствующие юридические службы УЕФА».
Бушманов также считает, что именно поведение руководства УЕФА ведет к подобным ситуациям.
«Однако стоит отметить, что в настоящее время УЕФА ведет тенденциозную и не всегда законную политику в отношении российских футболистов, противореча своим же основным принципам,о том, что спорт, а в частности футбол, вне политики. Именно такое непоследовательное и во многом ущербное поведение руководства УЕФА развязывает руки недобросовестным партнерам наших игровых клубов, порождает порочную практику массового неисполнения обязательств, что недопустимо в спортивном мире и не должно оставаться безнаказанным», — добавил Бушманов.
Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Сумма трансфера Миранчука в «Аталанту» составила 14,5 миллиона евро.
24 июля генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука. 30 июля Леонченко добавил, что итальянский клуб остался должен железнодорожникам еще 5,8 миллиона евро.
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14
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15
|Торпедо
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16
|Урал
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Урал – Спартак
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
|- : -
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Ахмат – Зенит
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Ростов – Оренбург
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Сочи – Н. Новгород
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
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Ростов
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Даниил Уткин
Ростов
|3
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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