Мостовой считает, что рано говорить об отставке Шалимова из «Урала»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что думает о результатах «Урала» в РПЛ и возможной отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Об отставке Шалимова говорить рано. А проблемы «Урала» не поменялись еще с прошлого чемпионата — небольшой выбор сильных футболистов. Они в том году спаслись благодаря этим футболистам, но усиление ведь должно было подъехать, а его вообще нет. Поэтому команда и не может выиграть, если там 35-летний Бикфалви играет решающую роль в нападении. Тот сезон он вытащил, но ясно же, что легче ему не становится. Так что ничего удивительного в сложившейся в «Урале» ситуации нет», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.