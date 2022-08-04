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Сегодня, 10:45

Мостовой считает, что рано говорить об отставке Шалимова из «Урала»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что думает о результатах «Урала» в РПЛ и возможной отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Об отставке Шалимова говорить рано. А проблемы «Урала» не поменялись еще с прошлого чемпионата — небольшой выбор сильных футболистов. Они в том году спаслись благодаря этим футболистам, но усиление ведь должно было подъехать, а его вообще нет. Поэтому команда и не может выиграть, если там 35-летний Бикфалви играет решающую роль в нападении. Тот сезон он вытащил, но ясно же, что легче ему не становится. Так что ничего удивительного в сложившейся в «Урале» ситуации нет», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

«Урал» проиграл все три матча на старте сезона-2022/23 в РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Александр Мостовой
Игорь Шалимов
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