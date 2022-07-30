Стало известно, сколько «Аталанта» должна выплатить «Локомотиву» за Миранчука

«Аталанта» должна выплатить «Локомотиву» еще 5,8 миллиона евро за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, какую сумму «Аталанта» должна московскому клубу по выплатам за полузащитника Алексея Миранчука.

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» еще 5,8 миллиона евро. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», — приводит «Чемпионат» слова Леонченко.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

В конце июня «СЭ» сообщал, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу 26-летнего россиянина.