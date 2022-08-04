Агент Вендела: «Это была просьба игрока продлить контракт! Нет причин, чтобы он покинул «Зенит»

Агент полузащитника «Зенита» Венедела Чезаре Барбьери в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игрок принял решение продлить контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Вендел очень счастлив в «Зените». Он, что называется, сидит в обнимку с фанатами. И ему нравится это! Нет причин для того, чтобы Вендел покинул клуб. Он сам решил продлить контракт, это было его просьба», — сказал Барбьери «СЭ».

21 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с 24-летним бразильцем до конца сезона-2026/27. Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года.

В нынешнем сезоне Вендел забил 2 гола в 2 матчах за «Зенит». Всего на его счету 8 мячей и 8 результативных передач в 57 играх за команду из Санкт-Петербурга. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.