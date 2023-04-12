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Юрист Добровинский: «В «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Добровинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление члена ЭСК РФС Николая Левникова признать ошибочным пенальти в ворота московской команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Левников: «ЭСК РФС единогласно признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

«В связи с тем, что в РФС назвали ошибочным решающий пенальти в матче «Спартак» — «Динамо», я разговаривал с руководством ВТБ и представителями клуба. В «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус. К сожалению, такие решения, как не назначенный пенальти на последней минуте в ворота «Зенита» в матче на Кубок и назначенный пенальти в ворота «Динамо», изменивший итог матча во встрече со «Спартаком», заставляет думать о том, что коррупция в нашем футболе существует. Это подрывает основы спорта и занижает престиж клубов. С коррупцией футболе надо бороться и выжигать ее каленым железом. Я бы рекомендовал РФС подключить правоохранительные органы в расследовании таких спортивных «преступлений». От этого наш футбол станет только лучше», — сказал «СЭ» Добровинский.

На 88-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. После подсказки ВАР и просмотра видео Иванов не изменил свое решение. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Динамо» с 36 баллами занимает шестое место.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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