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Лысенко — о Медведевой в роли интервьюера: «Тут надо быть журналистом»

Алина Савинова
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Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко заявила, что не считает фигуристку Евгению Медведеву своей конкуренткой в сфере журналистики.

Зимой Медведева брала интервью у игроков московской команды для клубного ютуб-канала.

«Женя привлекает новую аудиторию — у ее работы другая задача. Она не журналист и никак со мной не конкурировала. Женя старается, но у нее ведь не профессиональные интервью. «Футбольное катание» — скорее шоу, а не глубокая беседа. Это тоже интересно и нужно, но в другой плоскости. Женя не смогла бы «подсидеть» меня и заменить — тут надо быть все-таки именно журналистом. Понимать, как подойти к человеку, о чем поговорить, как это сделать — такая работа сложнее студийных шоу. Кто-то говорит, что журналистом можно стать и без образования — и все же оно тоже играет роль», — приводит Sport24 слова Лысенко.

4 апреля Лысенко в своем Telegram-канале объявила об уходе с поста пресс-аташе «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-tut-nado-byt-zhurnalistom-byvshaya-press-attashe-dinamo-tv-lysenko-o-medvedevoy-i-zagitovoy-v-roli-vedushchikh
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
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 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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