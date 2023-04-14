Лысенко — о Медведевой в роли интервьюера: «Тут надо быть журналистом»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко заявила, что не считает фигуристку Евгению Медведеву своей конкуренткой в сфере журналистики.

Зимой Медведева брала интервью у игроков московской команды для клубного ютуб-канала.

«Женя привлекает новую аудиторию — у ее работы другая задача. Она не журналист и никак со мной не конкурировала. Женя старается, но у нее ведь не профессиональные интервью. «Футбольное катание» — скорее шоу, а не глубокая беседа. Это тоже интересно и нужно, но в другой плоскости. Женя не смогла бы «подсидеть» меня и заменить — тут надо быть все-таки именно журналистом. Понимать, как подойти к человеку, о чем поговорить, как это сделать — такая работа сложнее студийных шоу. Кто-то говорит, что журналистом можно стать и без образования — и все же оно тоже играет роль», — приводит Sport24 слова Лысенко.

4 апреля Лысенко в своем Telegram-канале объявила об уходе с поста пресс-аташе «Динамо».