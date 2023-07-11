Юрганов: «Есть амбиции получить вызов в сборную России»
Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал о собственных футбольных амбициях.
— Думаю, еще есть порох и амбиции. Хочется всем и себе доказать, что впереди еще больше, — приводит «РБ Спорт» слова Юрганова.
— Амбиции — это чемпионство с «Сочи» или попасть в условный «Зенит»?
— Получить вызов в сборную. Я понимаю, что могу еще больше, есть силы, потенциал и вера в себя.
— Даже против Таджикистана и Киргизии?
— Конечно. В нынешних реалиях хотелось бы просто попасть в сборную, сыграть за нее и представить свою страну. Это максимум.
На данный момент 29-летний Юрганов является основным защитником «Сочи». Всего за сочинскую команду он провел 91 матч, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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