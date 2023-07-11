Юрганов: «Есть амбиции получить вызов в сборную России»

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал о собственных футбольных амбициях.

— Думаю, еще есть порох и амбиции. Хочется всем и себе доказать, что впереди еще больше, — приводит «РБ Спорт» слова Юрганова.

— Амбиции — это чемпионство с «Сочи» или попасть в условный «Зенит»?

— Получить вызов в сборную. Я понимаю, что могу еще больше, есть силы, потенциал и вера в себя.

— Даже против Таджикистана и Киргизии?

— Конечно. В нынешних реалиях хотелось бы просто попасть в сборную, сыграть за нее и представить свою страну. Это максимум.

На данный момент 29-летний Юрганов является основным защитником «Сочи». Всего за сочинскую команду он провел 91 матч, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.