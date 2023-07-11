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«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Трабзонспора» Бакасетаса

Алина Савинова
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«Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру атакующего полузащитника национальной команды Греции и «Трабзонспора» Анастасиоса Бакасетаса, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые не заинтересовались предложением из-за возраста игрока. 30-летний полузащитник был готов рассматривать предложения из России, но официальных контактов между командами не было.

Бакасетас выступает за «Трабзонспор» с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 41 матч за турецкую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-otkazalsya-ot-kandidatury-poluzashitnika-sbornoi-grecii-bakasetasa-265226/
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