«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Трабзонспора» Бакасетаса
«Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру атакующего полузащитника национальной команды Греции и «Трабзонспора» Анастасиоса Бакасетаса, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, красно-белые не заинтересовались предложением из-за возраста игрока. 30-летний полузащитник был готов рассматривать предложения из России, но официальных контактов между командами не было.
Бакасетас выступает за «Трабзонспор» с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 41 матч за турецкую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 11 результативными передачами.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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|Зенит
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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