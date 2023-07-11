Защитник ЦСКА Роша надеется, что в ближайшее время российские команды вернутся в еврокубки
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об отстранении российских команд от участия в европейских кубках.
«Наша задача сейчас — полностью сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве. Надеюсь, совсем скоро все ограничения с отечественных коллективов снимут и мы сможем заявить о себе и в еврокубках. А пока надо продолжать предельно качественно трудиться. Борьба за чемпионство — то, что нам по силам. Мы обязаны качественно сделать свою работу и быть готовыми к отмене санкций. Более того, когда получил предложение от армейцев, нисколько не сомневался из-за данной проблемы. Повторюсь, приехал сюда за золотыми медалями. Многие бразильцы уже прошли этот путь и вписали свое имя в историю ЦСКА. Теперь моя очередь», — цитирует защитника RT.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -