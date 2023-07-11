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Сегодня, 13:45

Защитник ЦСКА Роша надеется, что в ближайшее время российские команды вернутся в еврокубки

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об отстранении российских команд от участия в европейских кубках.

«Наша задача сейчас — полностью сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве. Надеюсь, совсем скоро все ограничения с отечественных коллективов снимут и мы сможем заявить о себе и в еврокубках. А пока надо продолжать предельно качественно трудиться. Борьба за чемпионство — то, что нам по силам. Мы обязаны качественно сделать свою работу и быть готовыми к отмене санкций. Более того, когда получил предложение от армейцев, нисколько не сомневался из-за данной проблемы. Повторюсь, приехал сюда за золотыми медалями. Многие бразильцы уже прошли этот путь и вписали свое имя в историю ЦСКА. Теперь моя очередь», — цитирует защитника RT.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1172960-rosha-komandy-evrokubki
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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