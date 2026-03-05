Юран назвал хайпом информацию об отстранении Садыгова от футбольной деятельности решением ФИФА

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от футбольной деятельности экс-инвестора подмосковной команды Туфана Садыгова решением ФИФА.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Он никогда и не имел официальной причастности. Садыгов всегда был как инвестор. Я даже не понимаю, какой здесь может быть запрет? Он давал финансы. А где его подпись? Не знаю, что там ему запретили во всем мире. Кто-то захотел хайп поймать. История с отстранением для меня непонятна. Все со слов же. Будут официальные факты, тогда можно о чем-то говорить», — сказал Юран «СЭ».