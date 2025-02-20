Юран поделился мнением об уходе Зиньковского из «Спартака»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал переход вингера Антона Зиньковского из «Спартака» в «Крылья Советов».

— Как бы вы оценили период Зиньковского в «Спартаке»?

— А как тут оценивать, если он ушел из «Спартака»? Все-таки быть в «Спартаке» и стать игроком стартового состава — это разные вещи.

— Запомнился ли вам чем-то Зиньковский в «Спартаке»?

— Запоминаются те игроки, кто выигрывает с командой чемпионство или кубок.

— Не обидно ли вам, что в «Спартаке» российские футболисты все больше отходят на второй план?

— Я не работаю в «Спартаке», поэтому не могу судить о том, кто приходит, кто уходит. В клубе есть руководство, которое принимает решения. Сколько в «Спартаке» за последние 25 лет работало российских тренеров, а сколько иностранных? Вот и все, — сказал Юран Legalbet.ru.

В текущем сезоне в составе красно-белых 28-летний вингер провел 13 матчей и отдал три результативные передачи.