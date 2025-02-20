Мехия: «Джикия — один из самых активных в попытках говорить на испанском»
Полузащитник «Химок» Роберт Мехия высказался об атмосфере в подмосковной команде.
«Мы как семья. Все уважают друг друга. Тренировки всегда сопровождаются смехом. Общая энергетика позитивная, и ты это ощущаешь. Это нас сплачивает, делает настоящей командой. Отношение друг к другу у нас действительно хорошее», — приводит Metaratings.ru слова Мехии.
Также 24-летний колумбиец рассказал о попытках защитника Георгия Джикии говорить на испанском языке.
«Есть несколько игроков, которые пытаются что-то говорить. Один из самых активных в испанском — Джикия. Он знает несколько слов. Чаще всего они используются на поле. «Vamos, amigos» (исп. вперед, друзья) — такого рода выражения», — сказал Мехия.
Мехия присоединился к «Химкам» в сентябре 2024 года на правах аренды из колумбийского клуба «Онсе Кальдас». На счету полузащитника 10 матчей за подмосковную команду.
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11
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12
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14
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15
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16
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