Мехия: «Джикия — один из самых активных в попытках говорить на испанском»

Полузащитник «Химок» Роберт Мехия высказался об атмосфере в подмосковной команде.

«Мы как семья. Все уважают друг друга. Тренировки всегда сопровождаются смехом. Общая энергетика позитивная, и ты это ощущаешь. Это нас сплачивает, делает настоящей командой. Отношение друг к другу у нас действительно хорошее», — приводит Metaratings.ru слова Мехии.

Также 24-летний колумбиец рассказал о попытках защитника Георгия Джикии говорить на испанском языке.

«Есть несколько игроков, которые пытаются что-то говорить. Один из самых активных в испанском — Джикия. Он знает несколько слов. Чаще всего они используются на поле. «Vamos, amigos» (исп. вперед, друзья) — такого рода выражения», — сказал Мехия.

Мехия присоединился к «Химкам» в сентябре 2024 года на правах аренды из колумбийского клуба «Онсе Кальдас». На счету полузащитника 10 матчей за подмосковную команду.