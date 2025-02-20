Мехия: «Есть уверенность, что «Химки» сохранят прописку в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роберт Мехия в интервью Metaratings.ru выразил уверенность, что команда сохранит прописку в чемпионате России по итогам сезона.

— Положение «Химок» в турнирной таблице не лучшее. Чем ты это для себя объясняешь?

— Команда готовится, чтобы удачно стартовать после возобновления сезона. Нам нужны победы, чтобы выйти из зоны вылета и сохранить прописку в РПЛ. Мы не добрали 6-7 очков в первой части чемпионата, но на сборах усиленно работаем, чтобы наверстать упущенное.

— Внутри команды ощущается переживание из-за результатов?

— Мы спокойны, так как знаем, на что способны. Есть уверенность, что мы сохраним прописку в РПЛ.

После первой части чемпионата России «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.