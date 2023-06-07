Юран объяснил тройную замену в перерыве матча с «Родиной»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран на пресс-конференции прокомментировал победу над «Родиной» (3:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

— Разбирали «Родину», — начал Юран. — У них много опытных игроков, великолепный тренер. В первом тайме мне не понравилось: после забитого мяча мы решили, что игра закончена. Пообщались в перерыве. Во втором тайме уверенно доиграли. Я сделал три замены в перерыве. Много отработали в атаке. Немножко стали прижиматься к обороне. Не должно быть недооценки. Мы должны выходить и выигрывать. Доволен результатом. Понятно, что есть и ошибки, но ничего. Будем готовиться к следующей игре. Сейчас доктор скажет про состояние игроков, уже будем использовать ротацию. Поле ужасное, это чревато травмами.

— Вы уже затронули тему тройной замены. Не было это воспитательной мерой?

— Доступным языком объяснил им все.

— Дискомфорт испытывали из-за поля?

— Немножко был шокирован, когда узнал, что «Факел» будет играть в манеже. Там тяжело дышать. Это команда РПЛ, а мы в раздевалке с трудом поместились, а тренерский штаб переодевался в сауне. Парням сказал: вы хотите играть в таких условиях? Поэтому готовимся к следующему матчу. Очень хорошая команда и хороший тренер.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.

(Сергей Жуков)