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Юран назвал Лантратова лучшим футболистом 2022 года в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал вратаря Илью Лантратова лучшим футболистом в РПЛ в 2022 году.

«Лично я считаю, что Лантратов — лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. Всегда судят по игре, результату. На мой взгляд Илья был лучшим в 2022 году», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В пятницу, 30 декабря Лантратов перешел из «Химок» в «Локомотив». 27-летний россиянин заключил контракт с московским клубом на 3,5 года.

В сезоне-2022/23 Лантратов провел 14 матчей за «Химки» и пропустил 25 голов, отыграв 3 встречи на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-lantratov-luchshij-futbolist-2022-goda-v-rpl/
Илья Лантратов
Сергей Юран
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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