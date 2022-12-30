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Булыкин о переходе Лантратова в «Локомотив»: «Всегда радует, когда обращают внимание на российских футболистов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» переход голкипера «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«Неизвестно, как обстоит дело с другими голкиперами в «Локомотиве». Если приобрели вратаря, значит, он был нужен. Но меня всегда радует, когда обращают внимание на российских футболистов, а не на иностранцев. Я за то, чтобы как можно больше россиян переходили в «Локомотив», играли в РПЛ и составляли конкуренцию друг другу. Когда есть конкуренция, есть и прогресс», — сказал Булыкин «СЭ».

Контракт Лантратова с «Локомотивом» рассчитан на 3,5 года. Голкипер будет выступать под номером 22.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.

Дмитрий Булыкин
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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