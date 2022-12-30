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Геннадий Орлов выступает за то, чтобы «Зенит» продлил контракт с Ловреном

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов выступает за то, чтобы «Зенит» продлил контракт с защитником Деяном Ловреном.

«Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду», — цитирует Орлова Sport24.

Ранее хорватские СМИ обвинили 33-летнего футболиста в нацистских жестах.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, в которых отметился одним забитым мячом и результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-30-dlya-menya-eto-dazhe-ne-obsuzhdayetsya-orlov-vystupayet-za-prodleniye-kontrakta-s-lovrenom
Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 - : -
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