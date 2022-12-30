Геннадий Орлов выступает за то, чтобы «Зенит» продлил контракт с Ловреном

Комментатор Геннадий Орлов выступает за то, чтобы «Зенит» продлил контракт с защитником Деяном Ловреном.

«Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду», — цитирует Орлова Sport24.

Ранее хорватские СМИ обвинили 33-летнего футболиста в нацистских жестах.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, в которых отметился одним забитым мячом и результативной передачей.