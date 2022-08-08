«РБ Спорт»: «Химки» могут расторгнуть контракт с Юраном

«Химки» могут расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном, утверждает «РБ Спорт».

С большой долей вероятности, контракт с тренером может быть расторгнут в ближайшее время.

В первых четырех турах нового сезона команда набрала 7 очков и занимает 7-е место в таблице РПЛ.

Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв ее в стыковых матчах. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.