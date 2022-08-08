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Сегодня, 20:49

«РБ Спорт»: «Химки» могут расторгнуть контракт с Юраном

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Химки» могут расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном, утверждает «РБ Спорт».

С большой долей вероятности, контракт с тренером может быть расторгнут в ближайшее время.

В первых четырех турах нового сезона команда набрала 7 очков и занимает 7-е место в таблице РПЛ.

Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв ее в стыковых матчах. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Сергей Юран
ФК Химки
27
11
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Локомотив

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