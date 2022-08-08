Агент Клаудиньо: «Он очень расстроен тем, что не сможет помочь «Зениту» в ближайшее время»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о состоянии игрока после полученной травмы.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

«Я говорил с Клаудиньо по телефону. Он хорошо себя чувствует. Но, конечно, он расстроен тем, что не может помочь команде в ближайшее время, потому что Клаудиньо всегда любит играть», — сказал Гарсия «СЭ».

После четырех туров РПЛ петербургский клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В субботу, 13 августа, сине-бело-голубые примут ЦСКА в матче 5-го тура.