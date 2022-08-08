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Агент Клаудиньо: «Он очень расстроен тем, что не сможет помочь «Зениту» в ближайшее время»

Агент Клаудиньо рассказал о состоянии футболиста «Зенита» после травмы
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о состоянии игрока после полученной травмы.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

«Я говорил с Клаудиньо по телефону. Он хорошо себя чувствует. Но, конечно, он расстроен тем, что не может помочь команде в ближайшее время, потому что Клаудиньо всегда любит играть», — сказал Гарсия «СЭ».

После четырех туров РПЛ петербургский клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В субботу, 13 августа, сине-бело-голубые примут ЦСКА в матче 5-го тура.

Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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 4
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Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

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 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

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 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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