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Сегодня, 00:45

Йоканович рассказал, как «Динамо» преодолело непростой период и снова стало выигрывать

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову ответил на вопрос, как московский клуб преодолел непростой период и снова стал выигрывать.

«Это достаточно емкий вопрос. Здесь сложно однозначно ответить. Я в клубе всего 4 месяца. Для строительства команды мне нужно больше времени. Более того, предполагалось, что не такое большое количество игроков покинет клуб. С этим, в частности, связано нестабильное начало сезона. При всей сложности мы хорошо начали сезон — провели 8 встреч, не потерпев ни одного поражения. В команду пришли новые игроки и, конечно, им понадобилось какое-то время на адаптацию. Сейчас, шаг за шагом мы стараемся вывести качество нашей игры на более высокий уровень. В СМИ нас критикуют — это их работа. Наша же работа заключается в том, чтобы вдохновлять ребят. Сейчас нам нужно найти игровую стабильность», — сказал Йоканович в эфире программы «Футбол России».

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент его команда с 23 очками занимает 7-е место в РПЛ и возглавляет свою группу в Кубке России, имея в активе 7 очков.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Йоканович рассказал об амбициях «Динамо» на текущий сезон

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1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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Сочи

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